Sylvester Stallone yritti vikitellä Pamela Andersonia merkillisellä tarjouksella

Pamela Anderson pitää yhä kiinni muutama vuosi sitten esittämästään väitteestä, jonka mukaan Sylvester Stallone yritti aikanaan vietellä hänet erikoisella tavalla.

Näyttelijä-malli Pamela Anderson, 58, esitti vuonna 2023 julkaistussa Pamela, a Love Story -dokumentissa väitteen, jonka mukaan näyttelijä Sylvester Stallone, 79, olisi aikanaan tarjoutunut ostamaan Andersonille Porschen sekä asunnon, jotta tämä olisi hänen "ykköstyttönsä".

Stallone on kiistänyt dokumentissa esitetyt väitteet. Anderson pitää omasta näkemyksestään kuitenkin yhä tiukasti kiinni.

Hiljattain Alaston ase -elokuvan uutta versiointia promotoidessaan Watch What Happens Live -ohjelmassa juontaja Andy Cohen kysyi Andersonilta mitä mieltä hän on tällä hetkellä siitä, että Stallone on kiistänyt asian.

– No, kuinka tällaista voisi keksiä? Tiedätkö? Se oli aika tarkka tieto, Anderson vastasi.

Cohen jatkoi tiedustelemalla, olisiko Andersonin mieli voinut muuttua, mikäli Stallone olisi tarjonnut tälle jonkun toisen merkin autoa. Anderson vastasi vitsailemalla, että kenties Shelby Cobra olisi voinut muuttaa hänen mielipiteensä ja korosti kuitenkin lopulta, ettei olisi hyväksynyt tarjousta mistään autosta.

Dokumentissa Anderson kertoi sen olleen hänelle aikanaan suuri "red flag", että Stallone tarjosi hänelle nimenomaan ykköstyttönsä paikkaa.

– Mietin, että "tarkoittaako tämä sitä, että on olemassa myös kakkostyttö? Ei kiitos", Anderson muisteli.

Lue myös: Pamela Anderson toi poikansa punaiselle matolle

Stallone oli puolestaan Andersonin mukaan todennut tarjouksen olleen "parasta, mitä on tarjolla" Andersonin päästyä Hollywoodin piireihin.

– Halusin todella rakastua. En halunnut mitään vähempää, Anderson kertoi dokumentissa.

Pamela Andersonin ja Liam Neesonin vastikään julki tullut romanssi on ihastuttanut laajalti.IMAGO/BREUEL-BILD/ All Over Press

Dokumentin julkaisun jälkeen Stallonen edustajat kiistivät näyttelijän koskaan tehneen moista ehdotusta Andersonille.

Stallone on ollut naimisissa vaimonsa Jennifer Flavinin kanssa vuodesta 1997 lähtien. Anderson on ollut naimisissa viidesti neljän puolison kanssa. Ensimmäinen avioliitto oli vuosina 1995-1998 Mötley Crue -muusikko Tommy Leen kanssa, jonka aikana ex-pari sai kaksi lasta.

Vastikään Anderson ja näyttelijä Liam Neeson, 73, vahvistivat seurustelevansa. Kaksikko nähdään yhdessä uudessa Alaston ase -elokuvassa.

Lähde: Entertainment Weekly