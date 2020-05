Kasvomaskeja "välipala-automaateista" – New Yorkin kaduille ilmeistyi täysin uusia myyntimasiinoita

Korona-aikana tärkeäksi suojavarusteeksi muodostuneita kasvomaskeja on saatavilla New Yorkin kaupungissa nykyään välipala-automaatteja muistuttavista myyntimasiinoista.

Yläpuolelta löytyvältä, Delancey Streetiltä kuvatulta videolta, on nähtävissä, että maskin hinta automaatissa on neljä dollaria.

Myyntiautomaatteja on tarkoitus pitää kaupungin kadulla toistaiseksi.

Yhdysvaltain suurimmassa kaupungissa koronatilanne on edelleen äärimmäisen huolestuttava. Osavaltiossa on todettu viranomaisten mukaan yli 310 000 vahvistettua koronavirustapausta ja lähes 24 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.