Yököttävä temppu tallentui videolle – mies hieroi verta kauppojen ikkunoihin ja oviin yön pikkutunneilla Miamissa kesken pahimman koronapandemian

Miami ja koko Floridan osavaltio on kesällä noussut yhdeksi koronapandemian keskukseksi. Yksin Miamissa koronaan on kuollut yli 1300 ihmistä, tartuntoja on lähes 90 000. Siksi moinen eritteillä touhuaminen on levittänyt alueella kauhua entisestään.