Naapurien hajuaisti paljasti karmeuden – jopa 60 ruumista löytyi pakettiautosta New Yorkissa

Syynä tapaukselle on New Yorkin katastrofaalinen koronavirustilanne. Viranomaisten mukaan kyseisen hautaustoimiston ruumispaikat olivat täyttyneet, minkä takia ruumiita jouduttiin säilömään kuorma-autoissa.

New Yorkissa on maailman pahin koronaepidemia. Tautitapauksia seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan osavaltiossa on todettu jo lähes 300 000 tautitapausta ja kuolemantapauksia on yli 18 000. Worldometerin seurannan mukaan tilanne on vieläkin huolestuttavampi: 306 000 varmistunutta tartuntaa ja 23 400 kuolemantapausta.