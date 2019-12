Kasvavat kaupungit tarvitsevat lisää vettä – varsinkin Oulussa ja Pirkanmaalla: "Oulussa ei ole varavesijärjestelmää"

Pääkaupunkiseutu pärjää vielä pitkään Päijänteen vedellä. Turun seutu taas on varmistanut veden riittävyyden vuosikymmeniksi kaukovedenhankinnan ja tekopohjaveden yhdistelmäratkaisulla.

Haasteellisempi tilanne on Oulussa ja Pirkanmaalla.

– Suomen suurista kaupungeista Oulu on oikeastaan ainoa, jolla ei ole riittävää varavesijärjestelmää tilanteessa, jossa nykyinen pintavesilähde eli Oulujoki muuttuisi jostain syystä käyttökelvottomaksi.

Oulu haluaisi ottaa pohjavettä noin 60 kilometrin päässä sijaitsevilta Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta, mutta paikalliset eivät ole lämmenneet ajatukselle. Pelkona on luontoarvojen heikkeneminen ja se, että maakunnan kasvava keskus vie vedet.

Yhteishankinnassa etuja ja esteitä

Pirkanmaalla vastustus on kohdistunut Tampereen ja Valkeakosken seudun yhdeksän kunnan tekopohjavesihankkeeseen. Sen vaikutuksia Natura-alueiden luontoarvoihin on selvitetty korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Väestöennusteiden valossa jonkinlainen vedenhankinnan yhteisratkaisu vaikuttaisi järkevältä.

Jos jossain kunnassa on hyvät pohjavesivarat muttei paljon kulutusta, voi olla mielekästä sopia niiden hyödyntämisestä laajemmalla alueella. Vaasan visiona on hankkia lisää hyvälaatuista pohjavettä Kurikasta. Seinäjoki puolestaan toivoo saavansa kaukopohjavettä Karvialta.

Suunnitelmia vedenhankinnan varmistamiseksi on siis olemassa, mutta mitä mittavampi yhteishanke on kyseessä, sitä hankalammaksi sen toteuttaminen on käynyt.