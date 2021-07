Lohikalat ja muikku kärsivät erityisesti vesien lämpenemisestä – ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat Suomen vesistöihin

Fosforikuormitus alas

– Merivedessä on luonnostaan runsaasti sulfaattia, mutta sisävesissä sulfaattia on hyvin paljon vähemmän. Kipsi on kemiallisesti kaliumsulfaattia, joten makeissa vesissä se voisi lisätä rehevöitymistä. Meriveden kannalta kipsi on turvallista, Ekholm selittää.