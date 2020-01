Kassalla työskentelevä Sandra, 24, joutuu säännöllisesti asiakkaiden kiukun kohteeksi – "Osa asiakkaista purkaa pahaa oloaan meihin"

Välillä haukutaan palvelua, välillä hiuksia



– Enimmäkseen he ovat yli 40-vuotiaita, jotka tulevat sanomaan pahasti. Välillä haukutaan palvelua, välillä ulkonäköä. Minun hiuksiani on haukuttu rumiksi ja on sanottu, että otsani on iso, Sandra kertoo.