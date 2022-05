Kason-poika on vasta 1-vuotias: Äiti saa jatkuvasti kommentteja lapsensa koosta

Kason -vauvan koko kerää jatkuvasti kommentteja sivullisilta. Äiti Alexa Priego, 31, kertoo muiden yleensä ällistyvän hänen lapsestaan: Kason on vasta 1-vuotias, mutta käyttää jo 3-vuotiaiden vaatteita.

– Ihmiset pysäyttävät minua kadulla kertoakseen, miten söpö hän on. Sitten he kysyvät hänen ikäänsä ja heidän leukansa loksahtaa, Alexa kuvaili New York Postille.