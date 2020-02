Karut luvut: Alle puolet terveysasemista tyytyväisiä avosairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteistyöhön

Vajaa puolet terveysasemista on tyytyväisiä avosairaanhoidon yhteistyön sujuvuuteen sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyössä on kyselyn mukaan kehitettävää erityisesti suurilla järjestäjillä, käy ilmi tuoreesta terveyskeskuskyselystä.

Johto katsoo yhteistyön petranneen

Terveysasemien johdon tyytyväisyys sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön on lisääntynyt vuoteen 2015 verrattuna. Yhtenä sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on ollut sekä terveydenhuollon sisäinen että terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välinen integraatio eli yhteensovittaminen. Nyt saadut tulokset viittaavat siihen, että ymmärrys yhteispalveluja tarvitsevien tarpeista ja yhteistyön merkityksestä on saattanut vahvistua.