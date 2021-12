Karu tuomio: Australialaismies ei saa lähteä Israelista 8000 vuoteen, syynä elatusmaksut

Tuomio on 8 000 vuotta, sillä se oli pisin, jonka maan oikeusjärjestelmä kykenee teknisesti tunnistamaan. Näin mies voisi teoriassa poistua maasta vuonna 9999 – jos vain eläisi niin kauan.

44-vuotias Noam Huppert paluumuutti Israeliin vuonna 2011 silloisen kumppaninsa kanssa, joka on Israelin kansalainen. Pariskunnan lapsista toinen oli tuolloin 5-vuotias ja toinen kolmen kuukauden ikäinen.

Sittemmin pariskunta erosi ja Huppert määrättiin oikeudessa maksamaan 5000 shekeliä kummallekin lapselle kuukausittain eli summa olisi yhteensä 10 000 shekeliä (yli 2800 euroa) kuukaudessa. Lasten tulisi saada elatusmaksunsa joka kuukausi kunnes he täyttävät 18 vuotta.

"Olen tuomittu elämään täällä"

The Guardianin mukaan on vielä epäselvää, pääsisikö mies lähtemään maasta mikäli hän maksaisi etukäteen koko summan lapsilleen. Maksuvelvoite on kuitenkin tähän asti ollut perusteena matkustuskiellolle.