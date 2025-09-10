Karu loukkaantuminen muutti Suomen yleisurheilutähti Antti Sainion, 20, elämän – lataa hurjan uratavoitteen

Suomen yleisurheilun huippunimiin noussut aitajuoksija Antti Sainio kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, kuinka vakava loukkaantuminen muutti hänen elämäänsä.

Tällä kaudella 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen tehtaillut 20-vuotias Sainio koki jo nuorella iällä vakavan loukkaantumisen, mikä olisi voinut merkittävästi muuttaa urakehitystä.

Hän löysi kuitenkin apua henkisistä asioista ja Sainio nähtiinkin tuulettamassa viime vuonna Kalevan kisojen voittoaan Raamattu kädessään. Nuori urheilija sai tuolloin tylyä palautetta.

– Se on minulle todella tärkeä asia ja auttanut minua paljon elämässäni. Siitäkin otettiin tunteisiin, mutta ei voi mitään. Se on minun juttuni ja sillä mennään, Sainio kertoi.

Katso pääkuvan videolta koko haastattelu, jossa Sainio kertoo muun muassa, miksi hänen mielestään Raamatun kanssa tuulettaminen toi tylyä palautetta. Sainio lataa myös kovan tavoitteen omalle uralleen.