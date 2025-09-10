Karu loukkaantuminen muutti Suomen yleisurheilutähti Antti Sainion, 20, elämän – lataa hurjan uratavoitteen

18:21imgKatso videolta koko haastattelu, jossa Sainio kertoo muun muassa, miksi hänen mielestään Raamatun kanssa tuulettaminen toi tylyä palautetta. Sainio lataa myös kovan tavoitteen omalle uralleen.
Julkaistu 10.09.2025 10:02
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Suomen yleisurheilun huippunimiin noussut aitajuoksija Antti Sainio kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, kuinka vakava loukkaantuminen muutti hänen elämäänsä. 

Tällä kaudella 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen tehtaillut 20-vuotias Sainio koki jo nuorella iällä vakavan loukkaantumisen, mikä olisi voinut merkittävästi muuttaa urakehitystä. 

Hän löysi kuitenkin apua henkisistä asioista ja Sainio nähtiinkin tuulettamassa viime vuonna Kalevan kisojen voittoaan Raamattu kädessään. Nuori urheilija sai tuolloin tylyä palautetta.

– Se on minulle todella tärkeä asia ja auttanut minua paljon elämässäni. Siitäkin otettiin tunteisiin, mutta ei voi mitään. Se on minun juttuni ja sillä mennään, Sainio kertoi.

Katso pääkuvan videolta koko haastattelu, jossa Sainio kertoo muun muassa, miksi hänen mielestään Raamatun kanssa tuulettaminen toi tylyä palautetta. Sainio lataa myös kovan tavoitteen omalle uralleen.

Lisää aiheesta:

Lohdutonta tekstiä: SE-mieheltä suora paljastus apurahatilanteestaan – "Ei edes mahdollisuutta"Pikajuoksun SE-nainen katosi huipulta arvokisamitalin jälkeen – lataa nyt kovat tavoitteet: "Haluan realisoida tämän"Suomalainen huippulupaus tavoittelee lyömättömiä SE-aikoja – saa apuja lajin todelliselta supertähdeltä: "Voin soittaa hänelle milloin tahansa"Annimari Korte paljasti: saanut jo työtarjouksen Yhdysvalloista uran päättymisen varalleMika Poutala teki 12 vuotta sitten uransa tärkeimmän valinnan – päätös muutti koko loppuelämänPikajuoksun SE-mies avautuu dopingista Tulosruudussa
YleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu