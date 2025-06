Karu huomio NHL-finaalista pudotetun Kasperi Kapasen tilanteesta: "Varmasti kärsii"

MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen yllättyi Kasperi Kapasen katsomokomennuksesta.

Kapanen on sivussa NHL:n viidennestä finaalista, kun Edmonton isännöi Floridaa.

Lue myös: Nyt pamahti raju uutinen Kasperi Kapasesta

Suomen aikaa alkuillasta kävi selväksi, ettei suomalainen mahdu kokoonpanoon.

– Onhan se vähän yllättävää. Totta kai sille on perusteitakin. Hänellä on kuitenkin sellaista ratkaisuvoimaa, jota saattaisi pystyä tuomaan. Vähän olen yllättynyt kuitenkin, Lasse Kukkonen sanoo.

– Tiettyjä juttuja on varmasti Kapasella puolustuspelissä (parannettavaa). Valmennuksen osalta on nyt vielä viimeisiä paikkoja kokeilla jotain, ja ehkä tuoda sitten Kapanen takaisin seuraavassa pelissä. Tämä on iso peli, mutta ei kuitenkaan katkon paikka.

Kapanen aloitti finaalisarjan vahvasti. Hän pelasi avausmatsissa yli 20 minuuttia ja syötti kaksi maalia. Sen jälkeen vastuu on hiljalleen vähentynyt. Neljännessä otatuksessa Kapanen jäi alle yhdeksään minuuttiin.

– Alku oli suorastaan timanttinen. Isossa kuvassa hänellä on ollut haaste löytää selkeä rooli. Se voi tässä painaa vaakakupissa. Hänen huipputasonsa on todella hyvä, mutta varmasti valmennus haluaisi vähän tasaisempaa suorittamista, Kukkonen pohtii.

Kapanen pääsi Edmontonin playoff-kokoonpanoon vasta konferenssin välierien loppupuolella Vegasia vastaan. Häntä voi pitää "kielekepelaajana", jota lähdetään tuoreita jalkoja tarvittaessa herkästi vaihtamaan.

– Inhimillisesti sanottuna hän on helppo palanen vaihtaa. Hän varmasti kärsii siitä. Helppo tilanne kokeilla jotain toista pelaajaa, Kukkonen päättää.

Kapanen on pelannut tänä keväänä kaikkiaan 11 ottelua pistein 3+3=6.

Edmontonin ja Floridan viides finaali pelataan sunnuntain vastaisena yönä klo 03. Sarja on tasan 2–2. Stanley Cup nousee neljällä voitolla.

Stanley Cupin viides finaaliottelu on katsottavissa MTV Katsomosta ja MTV Subilta.