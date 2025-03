Kärppien supertähti mukana kohtalon ottelussa

Kärpät nimesi supertähtensä Michal Kovarcikin mukaan illan kohtalonotteluun HIFK:ta vastaan.

Kovarcik loukkaantui maaliskuun alussa JYPiä vastaan. Hänen pelaamisensa on ollut epävarmaa siitä lähtien, mutta ainakin nyt hänet on nimetty oululaisten kokoonpanoon. Kovarcik taistelee tiukasti pistepörssin voitosta Sportin puolustaja Atro Leppäsen kanssa. Heillä on molemmilla kasassa 62 pistettä ennen päätöskierrosta.

Lue myös: Kärpille ikävä uutinen huippuottelun alla

Eilen Kärpät vieraili Helsingissä ja hävisi ottelun 0–3. Kovarcik ei ollut mukana oululaisten kokoonpanossa.

Kärpät on ennen Liigan päätöskierrosta haastavassa tilanteessa, kun se on sarjataulukossa viimeisellä pudotuspeleihin oikeuttavalla 12. sijalla 77 sarjapisteellä. Tasapisteissä sen takana on TPS, joka pelaa päätöskierroksella Pelicansia vastaan. Myös lahtelaisilla (74 pistettä) on ohuet mahdollisuudet nousta mukaan pudotuspeleihin. Samassa nipussa pudotuspelipaikasta taistelee vielä JYP (76 pistettä), joka kohtaa päätöskierroksella Sportin.

TPS lähtee jahtaamaan pudotuspelipaikkaa yllätysmaalivahdilla, kun Veini Vehviläinen asettuu tolppien väliin. TPS:llä on edelleen iso poisjäänti takalinjoilla, kun pisterohmuna kunnostautunut puolustaja Max Lindroth on edelleen sivussa turkulaisten kokoonpanosta.

Runkosarjan voitosta Lukon kanssa kamppaileva Ilves saa päätöskierrokselle mukaan olympaivoittaja Joonas Nättisen ja hiljattain jatkosopimuksen tehneen yhdysvaltalaishyökkääjä Lukas Svejkovskyn.