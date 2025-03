Kärpille loistouutinen hurjien panosten otteluun – maalipörssin kärkipaikoilla muutos

Kärpät sai loistouutisia runkosarjan päätöskierroksen HIFK-ottelun alla, kun tshekkisentteri Michal Kovarcik on pelikunnossa.

Kovarcik loukkaantui viime keskiviikon kotiottelussa JYPiä vastaan. Hän ehti olla siitä lähtien sivussa tositoimista.

Kovarcik merkattiin lauantaina Kärppien 13. hyökkääjäksi illan HIFK-otteluun. Kun kamppailu lähti liikkeelle, Kovarcik viiletti oululaisjoukkueen ykkösketjussa Teemu Turusen ja Patrik Virran rinnalla.

Kovarcik taistelee tänään runkosarjan pistepörssin voitosta Sportin Atro Leppästä vastaan. Heillä molemmilla on koossa 62 pistettä, mutta Leppänen on edellä, koska hänellä on enemmän tehtyjä maaleja (20, Kovarckilla 13).

Kärpät on tänään kovassa paikassa, sillä se tarvitsee kiperästi pisteitä illan HIFK-ottelusta. Mikäli Kärpät voittaa varsinaisella peliajalla HIFK:n, se etenee varmasti pudotuspeleihin. Pahimmillaan Kärpät saattaa tipahtaa sarjassa jopa sijalle 14, mikä tietäisi sitä, että sen kausi katkeaisi runkosarjaan.

SM-liigan maalipörssin kärkipaikoilla tapahtui muutos heti lauantain kierroksen alkuhetkillä, kun KalPan Patrick Curry painoi kiekon nuottaan. Osuma oli Currylle kauden 29:s.

Video kyseisestä osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Curry on samassa maalimäärässä HIFK:n hyökkääjän Iiro Pakarisen ja toisen KalPa-hyökkääjän Matyas Kantnerin kanssa. Pakarinen on yhä maalipörssin kärjessä, sillä tasatilanteessa ensimmäinen määrittävä tekijä on se, että kuinka monta ottelua kukin pelaaja on pelannut. Pakarinen pelaa parhaillaan kauden 58. otteluaan, Kantnerilla menossa on kauden 59. kamppailu ja Curryllä 60:s.

Muokattu 15.3.2025, kello 17.31: Tarkennettu sitä, miten maalipörssin kärki menee tasatilanteessa.