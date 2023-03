Onko tässä SM-liigakevään todellinen musta hevonen? Yllättäjätaho on pistänyt jopa Tapparan ja Ilveksen koville

Jääkiekon SM-liigassa pudotuspelikevät on jo aivan oven takana. Runkosarja päättyy lauantaina ja kevään pelit alkavat maanantaina. Jos ennakkosuosikkeja perkaa, Tappara ja Ilves ovat ensimmäisenä tapetilla. Mutta kuka heidät voisi aidosti haastaa? Esiin nousee kauden yllättäjätaho KalPa, joka on jo pistänyt tamperelaiskaksikon koville. KalPan takana on loppupeleissä useita syitä sille, miksi sitä voi nimittää kevään mustaksi hevoseksi. Video Liigaviikon KalPa-käsittelystä näkyy jutun yläreunasta.