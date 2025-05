Kärpät nappasi SM-liigan tähtihyökkääjän

TPS:ssä viime kaudet hyvää jälkeä tehnyt Viljami Marjala, 22, jatkaa uraansa kasvattajaseurassaan Kärpissä.

Marjalan sopimus on 1+1-vuotinen.

Kärppien junioripolun läpi kulkenut Marjala on pelannut kolme viime kautta TPS:ssä. Päättyneellä kaudella Marjala teki 54 ottelussa 52 (8+44) pistettä. Hän sijoittui koko SM-liigan syöttöpörssissä viidenneksi.

– Viljami on kehittynyt parin viimeisen kauden aikana yhdeksi Liigan parhaimmista senttereistä! Hän on monipuolinen, kiekkotaitava ja hyvin liikkuva pelintekijä. On hienoa saada Kärppäkasvatti takaisin pohjoiseen, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen sanoo tiedotteessa.

Marjala on tehnyt SM-liigassa 101 pistettä 129 ottelussa.