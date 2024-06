Kärpät pestasi kaksinkertaisen Suomen mestarin

– Patu on monipuolinen sentteri – edelleen nuori, mutta jo kokenut pelaaja, joka on ehtinyt voittamaan urallaan mestaruuksia. Pelurilla on nopea pelipää ja rightin kätisyys on plussaa niin aloitusympyrässä kuin ylivoimallakin. Uskon Patun tuovan meille juonikkuutta keskikaistalle ja johtajuutta joukkueeseen, Kärppien urheilujohtaja Mikko Myllykoski kertoo tiedotteessa.