Hyökkääjä Julius Junttila on tehnyt loppukauden sopimuksen Kärppien kanssa.

Kärppien kasvatti kiekkoili viime kauden Tshekin liigassa Mlada Boleslavin joukkueessa, jossa 49 runkosarjan ottelussa syntyivät tehot 10+18=28. Pudotuspeleissä tahti kiihtyi, kun Junttila nakutti 11 ottelussa pisteet 3+7=10.

– Halusimme leveyttä joukkueen hyökkäykseen. "Julle" tuo tullessaan paljon kokemusta sekä tasapainoa viisikkopelaamiseen. Hän on hyvin luisteleva ja monipuolinen hyökkääjä, joka osaa pelata Kärppien haluamaa peliä, urheilujohtaja Kimmo Kapanen sanoo seuran tiedotteessa.

Junttila palasi edellisen kerran Kärppiin keväällä 2022. Tuolloin Jokereiden KHL-joukkuueessa kiekkoillut hyökkääjä jäi tuolloin ilman pelipaikkaa seuran vetäydyttyä sarjasta Venäjän sotatoimien vuoksi. Aiemmin myös Ruotsin pääsarjassa pelannut Junttila on edustanut SM-liigassa ainoastaan Kärppiä. Junttila on juhlinut Kärpissä kolmea Suomen mestaruutta.

– Tietysti pitkään, kun on tullut pelattua, niin nuoremmille voi antaa esimerkkiä rauhallisuudesta ja siitä, miten homma saadaan pidettyä sopivasti rentona. Oma persoona pitää tuoda mukaan, Junttila kuvailee rooliaan.