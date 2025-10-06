Viljami Marjala ei palaa täksi kaudeksi Suomeen.

MTV Urheilu sai asiaan vahvistuksen Marjalan agentilta, jonka mukaan on ”kristallinkirkasta”, että 22-vuotias hyökkääjä pelaa tällä kaudella Pohjois-Amerikassa.

Muun muassa Urheilucast nosti esiin skenaarion, jossa Marjala olisi saattanut palata Oiva Keskisen tavoin vielä täksi kaudeksi Suomeen. Keskinen, 21, liittyi viime viikolla Tapparan vahvuuteen, kun NHL-seura Columbus Blue Jackets lainasi hänet kauden ajaksi kirvesrintoihin.

Samankaltainen skenaario ei toistu Marjalan kohdalla, vaan hän jatkaa kauttaan NHL-seura Edmonton Oilersin farmijoukkueessa Bakersfield Condorsissa.

Marjala ehti jo keväällä siirtyä TPS:stä Kärppiin, kun hän teki oululaisseuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen. Kuvio kuitenkin muuttui, kun Marjala allekirjoitti kesänkuun alussa NHL-tulokassopimuksen Oilersin kanssa.

Marjalan mahdollinen Kärppä-kytkös nousi tapetille Keskisen lainapestin myötä. Marjalan kohdalla lainakuvio ei kuitenkaan toteudu.

Taitavana keskushyökkääjänä tutuksi tullut Marjala nakutti viime kaudella SM-liigassa 54 runkosarjaotteluun tehot 8+44=52. Hän oli keväällä mukana myös Leijonien MM-leirityksessä (6 ottelua, 1+1).