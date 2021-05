Karoliina Heikkonen sai koko kunnan ainoan lapsen viime vuonna – "Aluksi pelotti, löytyykö leikkikavereita"

Juttu on osa MTV Uutisten kuntakierrosta. Vaaliauto kiertää Suomea ja nostaa esiin kuntien puheenaiheita suorissa lähetyksissä kello 14.30 alkaen. Katso kiertoaikataulu täältä .

Tilastoissa Iiro on ypöyksin. Hän on viime vuoden ainoa uusi tulokas Luhangassa. Vuotta aiemmin vauvoja ei syntynyt yhtäkään.

– Aluksi pelotti, löytyykö leikkikavereita. Toivoisi, että omalla lapsella on omanikäisiä kavereita, Karoliina Heikkonen kertoo.

Paikkakunnan pienestä koosta huolimatta kavereita on löytynyt. Heikkonen tietää ainakin yhden lapsiperheen, joka muutti Luhankaan viime vuoden aikana.

Vauvaraha apuna

Varsinaista vauvabuumia rahahoukutin ei ole saanut aikaan, mutta Heikkonen uskoo, että se on hyvä kannustin Luhankaan jäämiselle. Vauvaraha on tervetullut myös Heikkosen perheessä.

Uusi koulu valttikorttina

Oma koulu on Karoliina Heikkosen mielestä tärkeä kunnan elinvoiman kannalta. Luhangassa se on oikea valttikortti.

– Muuttoa suunnittelevana lapsiperheenä katsoisin ensimmäisenä, missä on päiväkoti ja koulu, Heikkonen sanoo.

Rakas kotipaikka

Heikkoset itse viihtyvät maaseudulla, jossa erilaisista ajoneuvoista kiinnostuneella pikkumiehellä riittää ihmettelemistä. Iiron suosikki on papan traktorikaivuri, joka löytyy kotipihasta. Sieltä käsin pappa pyörittää korjaamoa.

Puolisen vuotta Heikkonen on asunut lapsuudenkodissaan kunnan toisessa taajamassa Tammijärvellä. Sieltä myös Karoliina Heikkosen mies on kotoisin. Ja sinne he aikovat jäädä.