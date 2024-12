Suomi päätti alkulohkonsa salibandyn miesten MM-turnauksessa tiistaina riemukkaaseen voittoon isäntämaa Ruotsista 5–2. Suomi voitti alkulohkonsa puhtaalla pelillä.

Ruotsi näytti ensimmäisessä erässä askelmerkit, kun Malte Lundmark laukoi neljä sekuntia ennen taukoa harmittavasti 0–1.

Vaikka avauserä ei ollut mitenkään toivoton, erätauon jälkeen Suomi oli tuloksellisesti kuin uudesti syntynyt. Sami Johansson laukoi erän kahdeksannalle minuutilla ylivoimalla 1–1-tasoituksen todellisella kanuunalaukauksella.

Suomen tehohyökkääjäksi pätevöitynyt Heikki Iiskola lisäsi reilut kaksi minuuttia ennen erän loppua Suomelle 2–1-johdon.

Peli kääntyi kakkoserässä

Päätöserässä tikaria Ruotsin selkäpiissä kääntelivät maalinteossa onnistuneet Joona Rantala ylivoimalla, Nico Jonaeson ja Aaro Astala tyhjään pömpeliin, kun Ruotsi haki kavennusosumaa ilman maalivahtia.

Lundmark iski illan toisen osumansa minuutti ja 41 sekuntia ennen loppua.

Ruotsin takaa-ajo kuihtui, kun Sakarias Ulriksson erehtyi ottamaan jäähyn runsaat puolitoista minuuttia ennen loppua.

Tappio oli Ruotsille sen MM-kotikisahistorian ensimmäinen.

Puhtaalla pelillä alkulohkonsa voittanut Suomi jatkaa turnausta Salibandyliiton tietojen mukaan perjantaina puolivälierissä.

"Koneet käyntiin"

Joukkueet saatteli toiseen erään taukomusiikkina soinut yksi Depeche Mode -yhtyeen 1980-luvun alun ensihiteistä Just Can't Get Enough.

Suomi toteutti klassikkokappaleen toivetta ja kartutti maalitiliään toisen erän seitsemännellä minuutilla ylivoimapelissä. Ruotsin Sakarias Ulriksson näki jäähyltä, kun Johansson laukoi näyttävällä ylänurkkakudillaan Suomen 1–1-tasoituksen.

Vielä parempaa siinsi edessä. Päävalmentaja Esa Jussilalla oli aihetta tyytyväisyyteen. Suomen turnaus oli alkanut nihkeästi 4–3-voitolla Latviasta.

– Saatiin koneet käyntiin toisessa erässä. Ensimmäisessä erässä maalivahti (Oskari) Fälden piti meidät mukana pelissä, Jussila kehui Ylelle.