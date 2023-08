Karmea sulaminen kuumassa kelissä – Viivi Lehikoisen osakkeet nousivat kunnolla

400 metrin aitoja ajatellen Wilsoin romahdus ei vaikuta hyvältä. Tilastokakkonen tuskin ehtii toipua kovin hyvään kuntoon maanantaina juostavia aitojen alkueriä ajatellen. Suomalaisittain tämä nostaa Viivi Lehikoisen osakkeita. Lehikoinen on maailmantilastossa sijalla 16, mutta finaalimahdollisuutta on suomalaisen osalta väläytelty. Lehikoinen on juossut tällä kaudella Suomen ennätyksen 54,40, ja sen rikkomalla finaalipaikka on hyvinkin mahdollinen.