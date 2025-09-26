Suomalaispariskunnan epäillään kohdelleen adoptiolastaan epäinhimillisellä tavalla Unkarissa, kertoi Unkarin syyttäjänvirasto.

Syytteen mukaan pariskunta muun muassa piti 12-vuotiasta poikaa lukittuna pimeään huoneeseen, jossa ei ollut huonekaluja. Hänen ei myöskään annettu syödä muun perheen kanssa, vaan hän sai huonoa ja yksipuolista ruokaa ja sitäkin usein liian vähän.

Poika ei saanut käyttää kylpyhuonetta tai talon vessaa, vaan hänet pestiin letkulla pihalla kerran viikossa.

Pojan karmeat olot paljastuivat, kun hän onnistui toissa vuonna karkaamaan kotoaan. Kun poika lopulta suurien etsintöjen jälkeen löydettiin, hänet vietiin sairaalaan. Poika todettiin likaiseksi ja huonokuntoiseksi, ja hänellä oli loisia. Surkean ruuan vuoksi hän poti myös anemiaa.

Suomalaispariskunta oli muuttanut vuonna 2022 Baranyan maakuntaan Etelä-Unkariin. Heillä oli adoptiopojan lisäksi myös biologinen lapsi. Pariskunta kohteli omaa lastaan normaalisti, mutta adoptiolasta ei syytteen mukaan ilmoitettu kouluun eikä häntä rekisteröity uuteen osoitteeseen. Hän ei myöskään päässyt lääkäriin.

Pariskunta on tällä hetkellä vangittuna. Heitä syytetään muun muassa vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.