Karmea rallionnettomuus Norjassa – kartturi kriittisessä tilassa

Norjan kansallisen rallisarjan osakilpailussa sattui viikonloppuna vakava ulosajo. Kuvituskuva.
Julkaistu 26.08.2025 15:29
Toimittajan kuva

Mikko Hyytiä

mikko.hyytia@mtv.fi

Norjan etelärannikolla sijaitsevan Grimstadin ympäristössä ajetussa kansallisen rallisarjan osakilpailussa sattui viikonloppuna raju ulosajo.

Muun muassa Nettavisen uutisoi erään kilpailuun osallistuneen autokunnan ajaneen rajusti ulos sillä seurauksella, että kartturi lennätettiin Oslon yliopistolliseen sairaalaan.

Norjan moottoriurheiluliiton tiedotteen mukaan kyseisen autokunnan auto paiskautui ulosajossa pystysuuntaan kohoavaan kallionseinämään.

Kuljettaja selvisi tilanteesta vahingoittumattomana, mutta hänen kartturinsa oli pitkään jumissa autossa. Kartturin kerrotaan olevan yhä sairaalassa. Hänen tilansa on kriittinen mutta vakaa.

– Kartturin tila vakautettiin ensin aluesairaalassa Arendalissa ennen kuin hänet lennätettiin lauantai-iltana Osloon. Hänellä on useita murtumia ja sisäelinvaurioita, Norjan moottoriurheiluliiton lääkäri Thomas Heggelund sanoo liiton tiedotteessa.

