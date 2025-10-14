Ranskalainen maastohiihtäjä Flora Dolci on loukkaantunut varjoliito-onnettomuudessa, ja hiihtokausi jää häneltä väliin.
Flora Dolci koki varjoliito-onnettomuuden, kun hän oli nauttimassa 26-vuotissyntymäpäivästään viime torstaina. Ranskalaishiihtäjä leikattiin lannerangan nikamamurtuman myötä seuraavana aamuna perjantaina Grenoblen yliopistollisessa sairaalassa.
Paitsi että Dolcin selkä vaurioitui, hän sai vamman vasempaan nilkkaansa.
Ranskan hiihtoliitto kertoi tiedotteessaan, että Dolci on sivussa kuusi kuukautta. Ranskan hiihtomaajoukkueen lääkäri Thibault Barbe sanoi L'Equipelle Dolcin kävelevän ja olevan kunnossa, mutta paluu "täyteen potentiaaliin" kestää puoli vuotta ja hiihtäjältä jää näin kausi väliin.
Pekingin olympialaisissa 2022 kilpaillut ranskalainen ei näin pääse helmikuussa Milano-Cortinan viiden renkaan kisoihin.
Kelpo sijoja
Ranskan maajoukkuevalmentaja Alexandre Pouyé taustoitti Dolcin harrastavan varjoliitoa silloin tällöin.
– Hän tarvitsee sitä. Tämä oli varmasti hänen viimeinen liitonsa tänä vuonna, Pouyé totesi.
Dolci on yltänyt henkilökohtaisissa maailmancupin osakilpailuissa viiden parhaan joukkoon kahdesti urallaan, korkeimmillaan neljänneksi Östersundin 10 kilometrin vapaan hiihdossa 2023.
Trondheimin MM-kisoissa Dolci sivakoi 50 kilometrin vapaan mittelössä viime maaliskuussa yhdeksänneksi.