Ulosajo tapahtui sunnuntaina aamuyöstä.
Pirkanmaalla Sastamalassa 19-vuotias nuori on kuollut henkilöauton ulosajossa, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Kaksi muuta autossa ollutta 19-vuotiasta loukkaantui, toinen heistä alustavien tietojen mukaan vakavasti.
Tieto valtatiellä 12 tapahtuneesta ulosajosta tuli viranomaisille sunnuntaina kello yhdeksän aikaan aamulla. Poliisin arvion mukaan onnettomuus tapahtui kuitenkin huomattavasti aiemmin, mahdollisesti jo noin puoli viiden aikaan aamulla.
Kaikki autossa olleet löytyivät auton läheltä. Onnettomuudessa kuollut nuori oli kuollut jo tapahtumapaikalla.
Auto oli ajautunut ulos tieltä tieluiskan pohjalle paikassa, jossa se oli vaikeasti havaittavissa syvän tieluiskan ja pimeyden takia.
Poliisi epäilee paikkatutkinnan perusteella, että autolla oli huomattavan kova nopeus sen ajautuessa ulos tieltä.
Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä vammantuottamuksena.