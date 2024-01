Sairaalaan kiidätetystä norjalaistähdestä uusi tieto – kammo-onnettomuudesta tiukkaa kritiikkiä muilta laskijoilta: "Ei enää koskaan"

– Tämä on koko kauden vaativin mäki. Emme tarvitse kolmea kilpailua täällä. Laskijoiden turvallisuuden ja terveyden on mentävä edelle. Toivon, että emme näe enää paljoa kaatumisia, Odermatt totesi.

– On vaikea olla iloinen tämän kisan jälkeen. Hieman ristiriitaiset tuntemukset Alexisin ja Aleksanderin tapausten jälkeen. Tämä on kolmas kisa putkeen – minusta se on liikaa fyysisesti. Se on liian haastavaa, etenkin tänään, toiseksi tullut ranskalaislaskija Cyprien Sarrazin totesi.