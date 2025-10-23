Maratonjuoksun kenialainen maailmanennätysnainen Ruth Chepngetich on saanut kolmen vuoden kilpailukiellon syyllisyydestään dopingiin.
Kenialainen pitkien matkojen huippujuoksija Ruth Chepngetich, 31, myönsi kiellettyä nestenpoistolääkettä hydroklooritiatsidia koskevan dopingirikkomuksensa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton itsenäinen antidopingelin Athletics Integrity Unit (AIU) asetti hänet torstaina kolmen vuoden kilpailukieltoon.
Heinäkuussa väliaikaisen pannan jo saanut Chepngetich oli antanut hydroklooritiatsidia sisältäneen näytteen maaliskuussa. Uutistoimisto Reuters kertoo hänen muuttaneen selitystä positiiviselle testitulokselle. AIU vaati hänelle neljän vuoden kilpailukieltoa, mutta hän sai lopulta kolmen vuoden pannan myönnettyään rikkomuksensa.
Chepngetich juoksi naisten maratonin maailmanennätyksen 2.09.56 lokakuussa 2024 Chicagossa. Kenialainen on maratonin maailmanmestari vuodelta 2019.
Hydroklooritiatsidia voidaan käyttää myös peittämään muita kiellettyjä aineita.