Nämä henkilöt satoja ihmisiä imitoinut Jarkko Tamminen on viimeksi lisännyt repertuaariinsa

Imitaattori, ääninäyttelijä ja näyttelijä Jarkko Tamminen on varmasti monelle tuttu erityisesti tunnettujen suomalaisten henkilöiden imitoimisesta. Nyt hän saa myös oman tv-ohjelman, sillä Jarkko Tammisen maailma -niminen ohjelma alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 9. syyskuuta.

Vastanäyttelijöiden joukossa on muun muassa Helmi-Leena Nummela , joka esittää Jenni Haukiota .

– On ollut todella mukavia kohtaamisia imitaatioideni kohteiden kanssa, Tamminen kertoi MTV Uutiset Livessä 17. elokuuta.

Pari ihmistä on kuitenkin joskus tullut sanomaan Tammiselle, etteivät haluaisi, että jotakin tiettyä elämän osa-aluetta käsitellään hänen imitoinneissaan.

– Mutta niistäkin on aikaa, saadaan mennä toistakymmentä vuotta taaksepäin, kun sellaisia keskusteluja on ollut. Vuosien varrella on hioutunut ja oppinut, millaisista jutuista haluaa itse tehdä hauskaa ja mitkä kokee vitsikkäiksi. Yleisöhän sen lopulta päättää – jos yleisö nauraa, niin homma toimii, ja jos ei saa paljon nauruja, niin juttu menee saman tien vaihtoon. Idea ei ole se, että haettaisiin sitä, että imitaation kohde loukkaantuu. Mutta halutaan kuitenkin esittää asioita hieman vinksallaan, Tamminen kertoi.