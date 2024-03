Kirkkoherra Kari Kanalan elämässä on kaksi suurta rakkautta: "He muistuttavat, että elämä on elämisen arvoista"

Kirkkoa pidetään usein vanhanaikaisena instituutiona. Kirjallaan Kanala haluaakin viestittää, että kirkon töissä on aivan tavallisia ihmisiä, ja se on yksi kulma lähestyä kirkkoa.

– Halusin kertoa tavallisen ihmisen tarinan, ja kun, sitä kertoo, niin huomaa olevansa joidenkin mielestä kummallinen. Tämä on kiinnostava ristiriita, jota on kiva lähteä katsomaan eteenpäin, Kanalta kertoi Huomenta Suomessa 2. maaliskuuta.

– Roson kautta syntyy elämää ja ehkä myös kiinnostavuutta. Kun pintaa raaputetaan, se menee helposti rosolle. Ajattelen, että on elämäntilanne, mikä tahansa, niin meillä on aina armo ja rakkaus. Se, että tuolla on elämäni rakkaus ja sen myötä myös toinen elämäni rakkaus, eli poikani. He muistuttavat minua siitä, että vaikka elämä näyttäisi miltä, niin se on elämisen arvoista, Kanala kiteytti.