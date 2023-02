Kari Kanala aloitti vuodenvaihteessa elämäntapamuutoksen – yksi syy on hänen perheenjäsenensä

– Uudenvuodenlupaus on aina perinteinen: hitaammin, matalammalle ja heikommin. Mutta olen huono siinä, kun olen koko ajan liikaa kaikessa mukana. Elämäntapamuutos on sujunut aika jees. Minulla on hyvä personal trainer ja olen käynyt kahdesti viikossa salilla ja kahdesti jalkapalloilemassa. Aiemmin minulla oli nivusen kanssa ongelmia, mutta nyt ne näyttävät selätetyiltä. Seuraavaksi aletaan katsoa vähän syömistä, Kanala kertoi.