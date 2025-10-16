Syyttäjän mukaan kokonaisuudessa on epäiltyjä eri puolilla Suomea.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta venäläismiehelle, jonka syytetään yhdessä muiden epäiltyjen kanssa lähettäneen Venäjälle liki 140 000 euron arvosta pakotteiden vastaisia tavaroita.

Parikymppisen miehen syytettä törkeästä säännöstelyrikoksesta käsiteltiin torstaina tunnustamisoikeudenkäynnissä Kainuun käräjäoikeudessa. Tunnustamisoikeudenkäynnissä syytetty tunnustaa rikokset ja saa vastineeksi lievennystä tuomioonsa.

Syyttäjän tuomioesityksen mukaan Kajaanissa asunut mies hankki ja vei yhdessä kahden muun henkilön kanssa Venäjälle erilaisia kaksikäyttötuotteita ja säännöstelymääräysten alaisia tuotteita syksystä 2022 kesään 2024. Kaksikäyttötuotteilla tarkoitetaan laitteita, joita on mahdollista käyttää myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Syyttäjän mukaan Venäjälle vietiin muun muassa kannettavia tietokoneita, pelikonsoleita, puhelimia, drooneja ja kameroita. Tuotteet hankittiin pääosin ulkomaisista verkkokaupoista. Syyttäjän mukaan toiminta liittyi laajempaan kokonaisuuteen.

– Tilattujen tuotteiden vastaanottajia ja niiden edelleen toimittajia on ollut Suomessa useilla paikkakunnilla, eli ainakin Kajaanissa, Vantaalla, Vaasassa ja Espoossa. Kullakin paikkakunnalla on ollut useita henkilöitä, jotka eri rooleissa ovat vastanneet tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta ja edelleen lähettämisestä sekä Venäjälle kuljettamisesta. Eri rooleissa toimineet henkilöt ovat saaneet toiminnastaan erisuuruisia rahapalkkioita, tuomioesityksessä sanotaan.

"Ammattimaista toimintaa"

Syytetty mies koordinoi nettitilauksia Kajaanin osalta Telegram-viestisovelluksessa nimimerkillä Big Bro. Ohjeita hän sai Venäjältä käsin toimineelta henkilöltä.

Syyttäjän mukaan toiminta on ollut ammattimaista ja sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

– Tuotteiden vieminen Venäjälle on edellyttänyt eri ihmisiltä lukuisia matkoja Suomesta Venäjälle Suomen ja Venäjän välisiä rajanylityspaikkoja tai Norjan ja Viron sekä Venäjän välisiä rajanylityspaikkoja käyttäen – – Tekoa on jatkettu pitkän aikaa ja teon ovat toteuttaneet useat henkilöt yhdessä, minkä vuoksi sitä on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Syytetty mies ja kaksi muuta venäläistä epäiltyä otettiin kiinni Kajaanissa viime vuonna. He olivat opiskelleet Kainuun ammattiopistossa ja asuneet sen asuntolassa. Kahden muun epäillyn osalta syyteharkinta on vielä kesken. Lisäksi asia on edelleen esitutkinnassa useiden epäiltyjen osalta.