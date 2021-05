Kanta-Häme palasi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen – "Tilanne on vakavin pandemian aikana"

– Kaksi erillistä tartuntaketjua on lähtöisin Kanta-Hämeen keskussairaalan osastoilta ja yksi Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastolta. Näiltä osastoilta ehti siirtyä potilaita myös jatkohoitoon ja kotihoitoon, mikä on aiheuttanut osastosulkuja Hämeenlinnassa ja Riihimäessä sekä laajoja karanteeneja terveydenhuollon henkilöstölle. Tilanne on vakavin pandemian aikana meillä Kanta-Hämeessä, ja nyt täytyy tehdä kaikki voitava epidemioiden nopeaksi rajaamiseksi, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tiedotteessa.