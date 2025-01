Kansanedustaja oli junailemassa muhkeaa rahoitusta Afrikka-yhdistykselle – itsellään vahvat Namibia-kytkökset

Kulttuurista ja kehitysyhteistyöstä tehtävät leikkaukset eivät yltäneet eduskunnan joululahjarahoihin. Afrikka-yhdistys käynnistää toimintansa rahalla, josta oli päättämässä vahvoista Namibia-kytköksistään tunnettu kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

Vaikka hallitus on leikannut rajusti kulttuurista ja kehitysyhteistyörahoista, sai samoihin asioihin keskittyvä Afrikka-yhdistys mittavan joululahjarahan. Joululahjarahalla tarkoitetaan valtiovarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä hallitukseen esitykseen valtion talousarviosta.

Vahvat Namibia-kytkökset omaava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) oli päättämässä Pro Suomen eteläisen Afrikan kulttuuri- ja tiedeinstituutti ry:n saamasta 250 000 euron joululahjarahasta.

MTV Uutiset kysyi Namibiasta puhelimitse tavoittamaltaan Valkoselta, ajoiko hän joululahjarahaa yhdistykselle valiokunnan jäsenenä.

Ehdotitko itse tätä rahaa tälle yhdistykselle neuvotteluissa?

– Kyllä, tämä oli yksi niistä ehdotuksista, joita tuin. Toki sen ehdotuksen on tehnyt tämä yhdistys itse.

Lopullisen ratkaisun neuvottelivat hallitusryhmien vastaavat eli Timo Heinonen (kok.), Ville Vähämäki (ps.), Peter Östman (kd.) ja Otto Andersson (r.).

Yhdistys käynnistetään joululahjarahalla

Afrikka-yhdistys perustettiin Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan 25. lokakuuta 2024 – juuri ennen kuin joululahjarahoista kerrottiin julkisuuteen.

– Toiminta käynnistetään rahalla, kertoo kansanedustaja Ville Valkonen.

Valkonen on eduskunnan Namibia-ystävyysryhmän puheenjohtaja. Valkonen on asunut liki kuusi vuotta Namibiassa lapsuudessaan. Hänen vaimonsa on namibialainen.

Valkonen ei kokenut tarvetta jäävätä itseään yhdistyksen joululahjarahoista päätettäessä.

– No, en kyllä millään tavalla. Päinvastoin minä aktiivisesti edistän kaikkia meidän maiden väliseen liittyviä suhteita ja projekteja. Tuen tätä hanketta vahvasti.

Pro Suomen eteläisen Afrikan kulttuuri- ja tiedeinstituutti ry:n puheenjohtajana toimii Kalervo Väänänen. Yhdistyksen tukivaltuuskuntaa vetää Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Kansanedustaja Ville Valkonen ja hänen vaimonsa eivät kuulu yhdistykseen.

Valkonen tiesi kertoa yhdistyksen toimintaperiaatteesta MTV Uutisille.

– Näitä tiede‑ ja kulttuuri‑instituutteja Suomella on ympäri maailmaa jonkin verran. Tällä hetkellä Afrikassa taitaa olla vain yksi. Ja nyt on siis perusteilla toinen ja nimenomaan eteläiseen Afrikkaan.

Eduskunnan joululahjaraha on tunnettu siitä, että kansanedustajat mielellään jakavat rahaa tahoille, jotka liittyvät heidän harrastuksiinsa, kotiseutuunsa ja yhteistyökumppaneihin.