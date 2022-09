Kansanedustaja Mikko Kärnälle luettiin syyte professorin kunnianloukkauksesta: "Tällainen vihjaus on aika vakava"

Rikoksen tekoaika on syytteen mukaan 13.12.2020–2.11.2021, mutta syyttäjän mukaan teko jatkuu edelleen, koska tviitit ovat yhä internetissä luettavissa.

"Vihjaus on vakava"

– Kärnä on vihjannut Twitterissä, että professori Ojanen on ajanut niin sanotusti kaksilla rattailla. Eli että hän olisi ensin antanut lausunnon asiantuntijana ja sitten kirjoittanut kahden kansanedustajan vastalauseen. Tällainen vihjaus on aika vakava, syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen sanoi oikeudessa.