Kansallisteatterin dokumenttinäytelmä Sokea piste ruotii Helsingin koulutusleikkauksia koronan keskellä – "Lasten asia ei puolueita liikuta"

Susanna Kuparinen on tehnyt aiemmin hätkähdyttävät näytelmäsarjat Valtuusto I ja II sekä Eduskunta I, II ja III. Niissä fileroitiin muun muassa Helsingin lastensuojelun ongelmia sekä Juha Sipilän hallituskautta. Kaikki olivat yleisömenestyksiä.

Pöytäkirjojen suurta draamaa

– Luimme kokouspöytäkirjoja läpi ja nehän on kirjoitettu puhemuotoon välihuomautuksineen.

– Näyttelijänä on kiehtovaa, että käsittelemme teatterissa yhteistä todellisuuttamme, Helsinkiä ja lapsiamme, miettii Kuparisen luottonäyttelijä Nora Dadu.

– Ennen tätä projektia emme tienneet, mikä on tuottavuustavoite. Nyt tiedämme, nauravat Korttila ja Dadu.

Jos lasten asia olisi tärkeä…

– Opettajista ja erityisopetuksesta on pulaa. Korona on tuonut lapsille oppimisvajetta. Jos lasten asia olisi koronan keskellä oikeasti tärkeä, valtuustoryhmät olisivat etsineet muita vaihtoehtoja, pamauttaa Kuparinen.

– Kysehän on siitä, korjataanko koronan jäljet investoinneilla vai jätetäänkö osa ihmisistä kuin 90-luvun lamassa. Toivoisin tästä avointa keskustelua.

Löysiä puheita veronkevennyksistä

Kuparinen on myös aktiivinen journalisti, mutta kiistää, että olisi kirjoittanut journalismia kritisoivaa näytelmää.

– Teatteri on minulle mieluinen paikka tehdä läpileikkaus näistä asioista. Pitkä journalistinen seurantajuttu olisi hankalampi. Ja teatterissa voi spekuloida, ei se oikein sovi journalismiin.

– No sen verran kritiikkiä journalismille, että toimittajan pitäisi rohkeammin tehdä ikävät kysymykset, sanoo Kuparinen.

Jan Vapaavuori on ollut aina suorapuheinen poliitikko, eikä profiili muutu tässäkään näytelmässä. Onnismaan vapaavuori-repliikit pohjautuvat Jari Hanskan syyskuun alussa tekemään puhelinhaastatteluun – siis täsmälleen siihen, mitä Vapaavuori sanoi, kun pormestarin käädyt oli riisuttu.

Koronan takia ei budjettia paisuteta

– Meillä on Helsingissä pitkäaikainen tapa, joka ei mun mielestä ole ihan terve. Ehdottaa kaupunginjohtaja budjettiin mitä tahansa, niin poliittiset ryhmät lisäävät sinne aina muutaman kymmenen miljoonaa, valittaa Vapaavuori haastattelussa, nyt siis teatterin lavalla

– Minä yritin ehdottaa isoille valtuustoryhmille, että kun on koronaa ja epävarmuutta, niin luovuttaisiin tästä budjettiteatterista ja tehtäisiin sellainen talousarvio, johon kaikki voisivat sitoutua.

Sitten Vapaavuori tuo tiukemman esityksen ja mikä on seuraus.

– Kaupunginjohtaja voidaan haukkua ja vuotaa julkisuuteen, että taas on leikkaava budjetti ja leikataan milloin syöpähoidoista tai lasten liikuntapaikoista, tilittää Vapaavuori Matti Onnismaan hahmossa.

Viihtymään järkyttävän äärellä

– Tämä on hyvinvointiyhteiskunnan puolustus, miettii näyttelijä Nora Dadu. Syvä ydin on siinä, millaisen maan me haluamme – mitä haluamme säilyttää ja mitä tuhota.