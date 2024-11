Kannattiko reissu viettelysten saarelle? Temptation Island -pari Meri ja Ragnar salaperäisinä: "Otatte tämän sitten miten otatte"

Uudelle Temppari-kaudelle parisuhdettaan lähtivät testaamaan Meri , 24, ja Ragnar , 29, jotka olivat kuvausten alkaessa seurustelleet muutaman kuukauden ajan. Pari ei vielä hiisku siitä, millainen ohjelman lopputulema heidän kannaltaan on, mutta he kertoivat MTV Uutisille uusien Temppari-parien julkistustilaisuudessa, millainen heidän suhteensa oli ennen viettelysten saarelle lähtemistä.

– Suurin piirtein kaikki, mitä yksi mies voi itselleen haluta. Mutta se, mitä se on nyt... Sepä jääkin nähtäväksi, Ragnar vihjasi.

Pari kertoi, etteivät he itse hakeneet Temppareihin, vaan heitä pyydettiin mukaan ohjelmaan. Aluksi Meri oli idean suhteen vastahakoinen. Ragnar sen sijaan suhtautui ajatukseen hieman myötämielisemmin, vaikkakin hän lisäsi, ettei hänelläkään ollut pakottava tarve lähteä viettelysten saarelle.

Sääntöjen suhteen Meri ja Ragnar olivat sopineet, etteivät he tee Temptation Islandilla mitään sellaista, mitä eivät haluaisi toisenkaan tekevän.

– Meillä on kuitenkin hyvin samanlaiset parisuhdearvot, eli ei tarvinnut erikseen kädestä pitäen käydä läpi tai kirjoittaa listaa siitä, mikä on ok ja mikä ei, Meri sanoi.