Trump keskusteli Carneyn kanssa: "Olen aina rakastanut Kanadaa"

Trump ei tällä kertaa vihjaillut Kanadan liittymisellä Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kanadan tuore pääministeri Mark Carney ovat kehuneet ensimmäistä puheluaan rakentavaksi.

Trump ja Carney puhuivat perjantaina. Puhelu sai enemmän huomiota kuin Yhdysvaltain ja Kanadan johtajien keskustelut normaaleissa olosuhteissa, koska maiden välit ovat tulehtuneet viime viikkoina. Trump on lätkäissyt Kanadalle järeitä tuontitulleja ja vihjaillut toistuvasti, että Kanadan pitäisi liittyä Yhdysvaltoihin sen 51. osavaltioksi.

– Lopetin juuri puhelun Kanadan pääministerin Mark Carneyn kanssa. Puhelu oli äärimmäisen tuottoisa, olemme samaa mieltä monista asioista, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin sävy oli hyvin toisenlainen kuin hänen viime viikkojen nokittelussaan Kanadalle. Oli huomionarvoista, että Trump kutsui Carneya pääministeriksi, koska tämän edeltäjää Justin Trudeauta Trump oli usein sanonut "kuvernööri Trudeauksi", viittauksena siihen että Kanadasta tulisi Yhdysvaltojen osavaltio.

– Olen aina rakastanut Kanadaa. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu, Trump sanoi toimittajille perjantaina.

Carney sanoikin puhelun jälkeen, että Trump kunnioitti Kanadan suvereniteettia. Pääministerin kanslian mukaan johtajat kävivät "erittäin rakentavan keskustelun" ja sopivat aloittavansa neuvottelut uusista talous- ja turvallisuussuhteista Kanadan vaalien jälkeen. Vaalit järjestetään Kanadassa 28. huhtikuuta.

Carney lupasi vastatulleja

Yleensä Kanadan uusi pääministeri soittaa lähes saman tien Yhdysvaltain presidentille. Nyt Carney ehti kuitenkin olla pääministerinä kaksi viikkoa ennen puhelua Trumpin kanssa, mikä kielii maiden kiristyneistä väleistä.

Kanadassa Trumpin puheet Kanadan liittymisestä Yhdysvaltoihin ovat ärsyttäneet suuresti. Carney on niin ikään sanonut, että pitkäaikainen tiivis kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa on jäänyt historiaan.

Carney kertoi sanoneensa Trumpille puhelimessa, että Kanada aikoo asettaa vastatulleja Yhdysvalloille. Trump on asettanut laajoja tulleja kanadalaistuotteille, ja 2. huhtikuuta astuvat voimaan Yhdysvaltain 25 prosentin tullit kaikille ulkomailla valmistetuille autoille, mikä iskee myös kipeästi Kanadan autoteollisuuteen.

– Emme aio perääntyä, me vastaamme voimallisesti, Carney sanoi lehdistötilaisuudessa puhuttuaan Trumpin kanssa.

– On selvää, että Kanadan ja Yhdysvaltojen suhde on muuttunut. Ja me emme olleet se joka muuttui.

Carney sanoi, että Kanadan täytyy suuntautua entistä enemmän Eurooppaan "vahvistaakseen suhteita luotettaviin kumppaneihin".

Trump sanoi, että hän ja Carney aikovat tavata Kanadan vaalien jälkeen.

Entisen keskuspankkiirin Carneyn pääministerikausi saattaa jäädä lyhyeksi, sillä hänen johtamansa liberaalit ja opposition konservatiivit ovat mielipidemittauksissa erittäin lähellä toisiaan vaalien lähestyessä.