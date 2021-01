Kanadalaisministerit matkustivat etelän lämpöön koronasta huolimatta – kolmelle potkut

Kanadassa ministereitä on saanut potkuja ja virkamiehiä on syytetty eettisestä rikkeestä, kun he ovat matkustaneet ulkomaille vastoin hallituksen ohjetta, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi matkustaa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan ministerit ovat matkustaneet muun muassa Kaliforniaan ja Karibialle. Kolme aluehallinnnon ministeriä on saanut potkut.