Britanniassa kuohuu: Pääministerin henkilökunta juhli railakkaasti, samaan aikaan kansalle ankara kokoontumisrajoitus

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan koronamääräyksiä on noudatettu, mutta lupaa asian tutkimista.

Poliittisesti maassa on otettu ilo irti kohusta. Työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer.

– Pääministeri on jäänyt kiinni rysän päältä. Miksei hän lopeta tutkintaa saman tien pelkästään myöntämällä koko asian?

Jo yksi ministeri eronnut

Brittihallitus on kompastellut rajoitusten noudattamisessa muutenkin. Myös silloisen opetusministerin henkilökunnalle järjestettiin joulujuhlat viime vuonna.

Skotlannin kansallispuolueessa on jo vaadittu Johnsonin eroa. SBP:n ryhmäjohtaja Ian Blackstone on tiukkasanainen.

– Hautajaisiin ei ole päästy, eikä kuolevan läheisen vierelle elämän loppuhetkillä. Ihmiset ovat tehneet uhrauksia äärirajoille asti. Samalla hallitus on nauranut meille päin naamaa. On selvää, että tämä pääministeri on menettänyt kansalaisten tuen.