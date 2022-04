Kanadalainen Aron laittoi mittavan Wayne Gretzky -kokoelmansa hetkeksi varastoon – myöhemmin valkeni ikävä yllätys

Kanadan Saskachewanissa asuva Aron Gratias on kerännyt Wayne Gretzky -aiheista fanitavaraa vuosia. Hän kasvoi osana Edmonton Oilersin menestystarinaa 1980-luvulla ja fanitti tähtiä vilisevää joukkuetta.

Viime vuoteen asti Gratiaksen kokoelma oli karttunut massiiviseksi. Siihen kuului 19 Gretzkyn pelipaitaa nimikirjoituksilla sekä kiekkoja ja kuvia Gretzkyn nimikirjoituksella. Kokoelman on arvioitu olevan jopa 100 000 dollarin arvoinen.

Muutto

Gratias muutti vuoden 2021 lopulla ja varastoi tavaroitaan perheensä maaseudulla sijaitsevaan varastoon. Sunnuntaina kävi ilmi, että varastoon on murtauduttu. Arvokkaat kodinkoneet ja työkalut olivat kuitenkin varkaiden käynnin jälkeen paikoillaan.

Varasto on ollut pitkään ilman valvontaa, ja varkaus on voinut tapahtua marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välillä. Poliisi on ollut yhteydessä panttilainaamoihin ja keräilijöihin varkauden tiimoilta.