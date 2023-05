Kanada teki jotain hyvin outoa ja erikoista MM-kisoissa – sensaatiomaan suomalaisvalmentaja: "Yllätti"

Kanadan koko toiminta on aina nojannut vahvaan luistelu- ja hyökkäyspelivoimaan. Se on pelannut kevään MM-kisoissa niin sanotusti NHL:stä tutulla tyylillä.

– Heidän taktiikkaansa läpi turnauksen ajan oli se, että he iskevät, kun toinen vähän herpaantuu. He pystyivät noudattamaan tuota linjaa loppuun asti ja samaan aikaan esimerkiksi meillä paketti vähän hajosi, Kangasalusta viittasi sunnuntain finaaliin.

– Kun peliä ratkottiin, niin eivät he montaa paikkaa Saksalle antaneet. Sen lisäksi tuo prosentti, millä he rokottivat virheistä, niin ei voi kuin hattua nostaa. Kisojen paras joukkue, nimenomaan siinä, että kun pelejä ruvettiin ratkomaan, niin punainen ilmestyi paikalle. Todella hyvin valmennettu joukkue, C Moren asiantuntija Lasse Kukkonen hehkutti.

– Kulta osoittaa sen, että minkä tasoisia pelaajia NHL:ssä on. Kanadan tunnetuimmat nimet olivat Tyler Toffoli ja Milan Lucic, joista jälkimmäinen ei ole enää mikään pelillinen johtaja. Heillä on paljon tuntemattomia pelaajia, varsinkin jos asiaa tarkistelee Euroopasta käsin. Samaan aikaan he ovat jo erittäin hyviä NHL-pelaajia. He eivät ole ehkä vielä ihan kärkijätkiä, mutta tuo osoitti tason, että miten kova sarja tarunhohtoinen loppupeleissä on, Jokinen huomioi.