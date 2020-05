Kallen kaalitilalla odotetaan kuumeisesti kambodžalaisia kausityöläisiä: 15.6 takaraja sadon pelastumiseksi

Monille tiloille on normaalisti keväisin saapunut työvoimaa ulkomailta, mutta tänä vuonna tilanne on koronan vuoksi haastavampi.

Kaaliviljelijä Kalle Lindström kertoo MTV Uutisille, että hänen tilallaan on tullut työntekijöitä Kambodžasta jo 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä työntekijöitä on neljä ja neljäätoista odotellaan vielä saapuvaksi.

Lindströmin mukaan ohjeet ulkomailta saapuville työntekijöille on, että töitä saa tehdä, mutta etäisyys on huomioitava ja heidän on pysyteltävä pois muiden joukosta.