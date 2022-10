Kalle Rovanperän mestaruus meni Jari-Matti Latvalalla tunteisiin: "Haluaisin itkeä"

– Kallen mestaruus on todella tärkeä. Ensinnäkin on uskomatonta, että hän on 22-vuotias. Hän rikkoo melkein kaikki ennätykset ja vie mestaruuden. Tämä mestaruus on todella tärkeä Suomelle. On mennyt 20 vuotta, todella pitkä aika, siitä, kun suomalainen kuljettaja on viimeksi voittanut.