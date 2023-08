Kalle Rovanperän luottomies teki rohkean lupauksen heti yhteistyön alussa: "Olen sanojeni mittainen mies"

F1-maailmassa puhuttaisiin yleensä kuntovalmentajista, joista hämmentävän suuri on Aki Hintsan elämäntyön avittamina suomalaisia. Ralleissa toimenkuva on jo budjettisyistä monipuolisempi, mutta Kuupposen kaltaisia ammattilaisia ei kovin paljon kisaviikonloppuina työskentele.

– Ei meitä hirveän montaa ole. Jos miettii ihan pelkästään sitäkin, mitä minä teen Toyotalla, niin olen aika lailla ainoa, joka huolehtii tästä kaikesta; autoista, ruokahommasta ja kaikesta. Se on minun vastuullani, mutta sitten meillä on toinenkin hieroja ja fysio, joka auttaa minua paljon, Kuupponen sanoo.

Rovanperä ikäistään vanhempi

Rovanperä on ikäänsä nähden ylittänyt jo moneen kertaan hänelle asetetut odotukset. Myös neljääkymmentä lähestyvä Kuupponen kertoo toistuvasti yllättyvänsä siitä, että hän on tekemisissä vasta 22-vuotiaan kuskin kanssa.

– Meillähän on ikäeroa paljon, mutta Kallehan on aikuinen ollut jo paljon nuorempana kuin me muut. Olen monesti sanonutkin sitä, että joskus tuntuu, että Kalle on mua vanhempi, kun keskustelee hänen kanssaan, Kuupponen toteaa.