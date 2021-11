Valtteri Bottaskin taipui suomalaiselle formulalupaukselle – Kimi Räikköseen verratulla Tuukalla, 15, huima mahdollisuus: "Se olisi lottovoitto"

Taponen kirjoitti sunnuntaina suomalaista moottoriurheiluhistoriaa, kun hän voitti ensimmäisenä suomalaisena kartingin MM-kultaa. Kartingin MM-mitaleille on aiemmin yltäneet vain Heikki Kovalainen vuonna 2000 (pronssia) ja Aaro Vainio vuonna 2009 (hopeaa).

Kotonaan poikansa otteita seurannut isä Marko Taponen liikuttui poikansa huikeasta suorituksesta.

– Kyllä siinä kyynel tuli silmään. Hirmuinen vapina. Kun hän sinne palkintopallille meni, kyynel puhkesi heti, isä Taponen kertoo MTV Urheilulle.

Vauhti kulkee 15-vuotiaalla Tuukka Taposella verissä. Omaa ajotaustaa omaava Marko-isä istutti poikansa karting-auton rattiin jo kaksivuotiaana. Kaikki sai alkunsa Vihdin karting-radalta, joka on Taposille tärkeä paikka.

– Kun poika syntyi, niin ajattelin, että tästä minä teen sellaisen mestarin ja vaikka F1-kuljettajan. Aika hyvältä tämä nyt näyttää. Suunta on oikea. Itse, kun on ajanut, niin osaa neuvoa. Se on ollut helppoa.

Tie moottoriurheilumaailman huipulle on kuitenkin kivinen, eikä pelkkä lahjakkuus riitä. Taustalle tarvitaan paljon rahoitusta ja yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat unelmien tavoittelun. Tuukka Taposenkin taustalla vaikuttaa kokeneita suomalaisia moottoriurheiluihmisiä.

Valtteri Bottaksenkin uralla suurta roolia näytellyt Jussi Kohtala otti Taposen siipiensä suojiin vuonna 2018. Marko Taponen luottaa Kohtalan asiantuntemukseen täysin ja onkin halunnut antaa Kohtalalle vapaat kädet poikansa uran suhteen.

– Hänellä on niin hyvät siteet ulkomaille ja hän tietää, miten pitää toimia. On kauan ollut lajin parissa, niin hän tuntee kaikki toimintatavat, ja hänellä on paljon tuttuja siellä, isä Taponen kuvailee Kohtalaa.

Yhteistyökumppaneiden ja tuen hankkiminen ei ole ollut helppoa. Kun kausikulut pyörivät 150 000 – 200 000 euron tienoilla, on taustajoukot saaneet tehdä kovasti hommia rahoituksen eteen. Taponen on itsekin tehnyt kovasti töitä poikansa uran eteen, mutta hän jakaa kiitosta myös Kohtalan, Kohtalan Sofia-vaimon ja yhteistyökumppani Ajardoksen suuntaan.

Autohuollon ja karting-moottoreiden parissa työskentelevä Taponen on aina itsekin halunnut antaa kaikki ylimääräiset penninsä poikansa käyttöön.

– Siinä on ollut Tuukalle tavallaan sitä omaa rahaa, että pystyy hotellia ja Jussia kustantamaan. Itse en osta edes uusia sukkia tai housuja. Käännän sukat ympäri, jos menee hajalle. Kaiken rahan, mitä vähänkin löytyy, syynään kyllä Tuukalle.

Taponen toivoo, että historiallinen kartingin MM-kulta toisi mukanaan myös uusia tukijoita. Hän toivoo yritysten näkevän pojassaan piilevän potentiaalin.

– Minulla on sellainen kutina, että maailmalla on nyt nähty, miten hyvä ja lahjakas Tuukka on ajamaan. Hän ei aiheuta muille mitään päälle ajoja. Tuukka on opetettu ajamaan siististi. Yli ei voi mennä, vaan ajamalla ohi.

Ferrarin kuskiakatemia tähtäimessä

Kuljettajalupaus Taponen oli lokakuussa Italiassa antamassa näyttöjä Ferrarille heidän kuskiakatemiaansa silmällä pitäen. Taposen ohella Maranellossa taitojaan esitteli kolme muuta nuorta lahjakkuutta.

Italian näytönpaikka meni erinomaisesti ja suomalaislupaus pääsi väläyttämään vauhtiaan Ferrarin väelle.

– Kaikki meni ihan täysin nappiin. Hän oli siellä nopein, isä Taponen kertoo.

Ferrarin kuljettaja-akatemia on suoltanut lukuisia lahjakkuuksia kohti moottoriurheilun kuninkuusluokkaa. Akatemiaan pääsy olisi vastaus moneen edessä siintävään haasteeseen.

– Se olisi lottovoitto. Se on sitä, mitä hän on unelmoinut ja hakenut. Sellaista sanaa ei löydykään, jos hänet sinne saadaan. Sitten jännityshiki lähtisi pois ja unettomat yöt. Se on tässä pääasiassa mielessä koko aika, Taponen sanoo.

C Moren asiantuntijanakin toimiva Ossi Oikarinen on omalta osaltaan ollut Tuukka Taposen tukena. Oikarinen on ollut mukana Taposen ajamissa F4-auton ratatesteissä ja auttanut auton säätöihin liittyvissä asioissa.

Oikarisenkin mukaan Ferrarin kuskiakatemian ovien aukeaminen olisi Taposelle suuri askel eteenpäin, mutta jos paikka ei vielä aukeaisikaan, ei sekään olisi maailmanloppu.

– Se, että siellä on käyty tänä vuonna, ei tarkoita yhtään mitään ensi vuodelle. Voi olla, että näitä kuskeja skoutataan seuraavillekin vuosille. Vaikka valinta ei osuisi kohdalle tänä vuonna, niin se voisi osua ensi tai siitä seuraavanakin vuonna. Ei se ole niin, että jos tänä vuonna ei pääse, niin ovet sulkeutuisivat.

Unelmana F1

Rauhalliseksi ja maanläheiseksi kuvattu Taponen on oikealla tiellä kohti suurta unelmaansa, mutta tie huipulle on vielä pitkä. Nuorukaisen lahjakkuutta ei voi kuitenkaan kieltää.

– Hän on erittäin lahjakas kaveri, mutta pitää aina muistaa, että työtä on vielä paljon edessä, Oikarinen sanoo.

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas ovat jatkaneet omalta osaltaan suomalaista F1-perintöä jo useampia vuosia, mutta kuka kantaa soihtua heidän jälkeensä? Jos isä Taposelta ja pojalta itseltään kysytään, nähdään Tuukka Taponen jonain päivänä kuninkuusluokassa.

– Sitä hän hamuaa kovin. Hän sanoi minulle, että jos hän sinne pääsee, niin kyllä hän sielläkin voittaa kilpailun, Marko Taponen myhäilee.

Oikarinen ei kuitenkaan halua lyödä vielä tulevan F1-kuskin leimaa nuoren Taposen otsaan.

– Olen aina ollut sitä vastaan, että tuon ikäiselle kaverille lyödään ihan järjetön taakka niskaan ja sanotaan, että tästä kaverista tulee jotain tai tästä kaverista ei tule. En haluaisi koskaan lyödä kenenkään kaverin otsaan leimaa, että tästä kaverista tulee seuraava F1-kuski tai NHL-pelaaja sen takia, että hän on 15-vuotiaana äärimmäisen hyvä. Töitä pitää tehdä, Oikarinen painottaa.

– Tämän ikäisten kavereiden kohdalla niistä jutuista tehdään aina niin paljon suurempia, että ne luovat väärän mielikuvan. Monellakin on siihen mahdollisuudet, mutta siinä on vielä monta vuotta edessä ennen kuin niistä asioista kannattaa ruveta haaveilemaan.

"Verrattavissa Kimi Räikköseen"

Marko Taponen kuvailee poikaansa hyvin rauhalliseksi persoonaksi, jolla on jalat visusti maassa. Vaikka Tuukka onkin niittänyt jo nuoresta pitäen menestystä ajoradoilla, ei hän ole koskaan kehuskellut saavutuksillaan muille.

– Hän ei retostele tuolla missään, vaan on hiljaa. Jos joku kysyy kisoista, niin sanoo vain, että ”kyllähän ne kohtalaisen hyvin meni”, Taponen kertoo.

– Hän on ollut jalat maassa siitä lähtien, kun rupesimme ajamaan. Hyvä ja fiksu kaveri. Kunhan saataisiin pidettyä hänet tuollaisena. Kun murrosikä on, niin kyllä sitä temperamenttisuuttakin on.

Tietynlainen rauhallisuus näkyy radallakin.

– Hän on määrätietoinen ja kylmäpäinen. Verrattavissa Kimi Räikköseen. Ei hätkähdä, jos joku nitkahtaa tai joku ajaa päälle. Hän on kylmänviileä, Taponen kuvailee poikaansa.

Taposen rauhallisuus ja kypsyys on tehnyt vaikutuksen myös Oikariseen.

– Hän ei ole välttämättä ylitsepursuvan suulas kaveri, vaan aika rauhallinen, joka ajattelee ja miettii asioita. Hän suhtautuu näihin hommiin hyvinkin analyyttisesti. Siinä mielessä erinomainen lähtökohta tulevaisuuden autourheilulahjakkuudelle, Oikarinen toteaa.

Tuukka Taponen on päässyt mittaamaan taitojaan myös suurta idoliaan Valtteri Bottasta vastaan. Marko-isän mukaan 15-vuotias Taponen ja Bottas ottivat aiemmin syksyllä mittaa toisistaan Lahden karting-radalla suljettujen ovien takana.

– Molemmilla oli samanlaiset ja yhtä painavat autot. Ei Bottas pärjännyt Tuukalle, Marko-isä hehkuttaa.

TET-harjoittelu kutsuu

15-vuotias Taponen palasi takaisin Suomeen myöhään maanantai-iltana ja tiistaina luvassa on heti paluu arkeen. Nuorukaisen on nimittäin määrä hypätä isänsä yritykseen TET-harjoitteluun.

– Hänen on tarkoitus tulla katsomaan, millaista työelämä on, Marko-isä naurahtaa.