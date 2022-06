Kalle Rovanperä otti kantaa MM-rallin lippusekoiluun – nosti esiin kuljettajanäkökulman

Rovanperä lähtee kisan päätöspäivään viidenneltä sijalta. Edellä ajava M-Sportin Pierre-Louis Loubet on liki minuutin päässä, joten sunnuntaille suomalaiskuski suuntaa maltillisin mielin.

– Sijoitus on tällä hetkellä hyvä siihen nähden, miten vaikeaa eilen oli. Jäimme huonolle lähtöpaikalle, joten siinä mielessä voi olla tyytyväinen. Tämä olisi jo hyvä torjuntavoitto, varsinkin kun Thierry ( Neuville ) tippui pelistä pois.

– En kerennyt katsella pätkää oman ajon jälkeen. Joitain viestejä sain, että hirveä säätö siellä oli ollut. Riippuu paikasta, voiko lippua nähdä, mutta ei aina voi huomata. Siellä porukka heiluttelee t-paitoja ja hurraa pätkien varressa, niin ei ole aina helppoa päättää, mikä on mitäkin.

Sunnuntain päätöspätkällä on jälleen luvassa lisäpisteitä, mutta Rovanperä kokee, että ekstrapisteet voivat olla tiukassa.

– Heti kun on vähän leveämpää tietä, niin tulee parempia aikoja. Power Stage on tosi kapea ja pehmeä, sellaista pehmeää sorauraa koko ajan, joten en usko, että se sopii meille. Hyundai on aina ollut sellaisessa spoorissa vahvempi.