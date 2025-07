Kalle Rovanperä tuskailee – ei ollut ennen samaa kokenut: "Miten sen tekisin"

Toyotan Kalle Rovanperän vaikeudet soralla jatkuivat perjantaiaamuna Viron MM-rallissa.

Rovanperä on tuskaillut koko vuoden sorapinnalla rallin MM-sarjan uuden rengasvalmistajan Hankookin tuotteiden kanssa. Normaalisti Rovanperä on pystynyt dominoimaan Viron ultranopeilla sorateillä, mutta viiden erikoiskokeen jälkeen suomalaistähti on kisassa kolmantena 10,7 sekuntia yllättäjä Oliver Solbergia takana.

Suomalaiskuski ei ole ongelmiensa kanssa yksin, mutta jostain syystä tuntuu, että varsinkin Rovanperälle Hankookin kumit aiheuttavat uskomattoman paljon tuskaa.

– Huomasin, että pitoa saisi olla enemmän. Auton balanssi on ihan ajettava, mutta pitoa puuttuu. Valitettavasti se on niin, että jos balanssin haluaa saada hyväksi, niin pito vähän huononee. Vetopitoa saisi olla enemmän, Rovanperä sanoi.

– Tämä oli ihan odotettavissa. Testeissä, ja nytkin auto tuntuu hyvältä, mutta kellossa se näkyy. Testeissä oli samankaltainen tie kuin shakedownissa eli ihan kuivaa. Siellä pitoa oli paljon. Nyt mennään metsässä ja kun koko viikon on satanut, niin tie on aika tamppaantunut. Pinta on kiiltävä ja liukas.

Rovanperä toivoo, että päivähuollossa jostain saataisiin kaivettua sellaiset säädöt, että meno paranisi edes hiukan.

– On meillä jotain lääkkeitä. Kokeillaan vähän muuttaa auton alustaa. Saadaan ainakin pitoa lisää sitä kautta. Ajettavuus ei parane, mutta toivottavasti voi tehdä jotain pidon suhteen, että pystyttäisiin vähän paremmin ajamaan.

Suomalaiskuski totesi, että ongelma on juurikin renkaissa. Oma ajotyyli ei vain millään meinaa istua uuden rengasvalmistajan tuotteen kanssa yhteen.

– En usko, että kyse on mistään muusta. Ei minulla ole koskaan ollut tällaista fiilistä näillä teillä. Vain renkaat ovat muuttuneet, joten en näe, että mikään muu voisi olla syynä tähän, Rovanperä summasi.

– Koko vuoden tilanne on ollut sama. En vain ole hyvä tässä tilanteessa. Varsinkin kun mennään kovalle pinnalle, niin tilanne on sama kuin mistä kaikki puhuivat. Pito vaihtelee ja silloin on tosi vaikeaa. Siellä minä häviän eniten aikaa, koska en tiedä, mitä pitäisi muuttaa. Tiedän kyllä, millä osuuksilla voisin olla parempi, mutta en tiedä, miten sen tekisin.