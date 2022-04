Tallipomo Latvalalla vahva luotto Kalle Rovanperään – "Se oli mahtava irtiotto"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tänään on ollut aika paljon jännitettävää. Todella haastava päivä kuskeille, kun keli vaihtelee. Kaikkein vaikein pätkä oli se EK11, jossa satoi todella paljon vettä ja sumua siihen päälle. Kallella oli siellä vielä rengasrikko ja johto kapeni aika rajusti. Vähän Tänak pääsi lyömään painetta päälle, Latvala kertasi MTV Urheilulle.

Sunnuntaina ajettavana on enää noin 55 EK-kilometriä. Latvala luottaa, että Rovanperä pystyy pitämään entisen maailmanmestarin takanaan.

– Ei siinä hirveästi voi varmistella. Hyvä puoli on, että toinen pätkä on uusi, että Tänak ei ole myöskään sitä ajanut ennen. Varmasti Tänak kuitenkin yrittää, mutta jos Kalle vaan ajaa tällä tavalla kuin tänään, niin se riittää, Latvala mietti.

– Isoin tappio tänään tuli kuitenkin rengasrikosta. Huomenna helpottaa, kun on kuivempaa, sillä Tänak on selvästi vahvempi liukkaalla ja märällä. Sen takia uskon, että Kalle on vahva huomenna.