Toyota puuhaa merkittävää remonttia autoonsa – "Meillä on toisinaan ollut ongelmia"

Vaikka MM-rallikausi on vasta alkutekijöissään, on Toyota tehnyt tehtaallaan jo kovasti töitä päivityspakettien eteen. Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler paljasti DirtFishille , että talli suunnittelee massiivista kehityspakettia jo kauden alkupuoliskolle.

Uuden päivityspaketin on määrä parantaa Toyotan suorituskykyä ja luotettavuutta. Toyota on paiskinut hommia kehitystyön eteen jo kaudesta 2023 lähtien.

– Kyseessä on jousituspaketti, joka sisältää vähintään kymmenen komponenttia, joten se on aika iso päivitys. Se ei ole puhtaasti suorituskykyyn, vaan myös luotettavuuteen. Meillä on toisinaan ollut jousitukseen liittyviä teknisiä ongelmia viime vuosina, Fowler jatkaa.